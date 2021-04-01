Обеспечение потребностей ОМТС судостроительных и судоремонтных предприятий

Широкий выбор сертифицированной продукции для комплексного оснащения судов

Наименование или номер чертежа

каталог продукции

Наши Преимущества

Судовое снабжение
Гидравлические испытания

Судовое снабжение
Собственное производство

Судовое снабжение
Работаем в рамках 44 и 223 ФЗ

Судовое снабжение
Доставка по всей России

Судовое снабжение
Изготавливаем продукцию по чертежам

Судовое снабжение
Сертификаты РМРС, РРР

Судовое снабжение
Наличие продукции на складе

Судовое снабжение
13 филиалов по России и 8 собственных складов

Для постоянных клиентов

Возможность оплаты в рассрочку

Возможность отгрузки в день оплаты


Наши клиенты


Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение

Комплексное судовое снабжение


смотреть каталог продукции