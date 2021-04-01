Комплексное судовое снабжение

Обеспечение потребностей ОМТС судостроительных и судоремонтных предприятий
Широкий выбор сертифицированной продукции для комплексного оснащения судов
Широкий выбор сертифицированной продукции для комплексного оснащения судов
Гидравлические испытания
Собственное производство
Работаем в рамках 44 и 223 ФЗ
Доставка по всей России
Изготавливаем продукцию по чертежам
Сертификаты РМРС, РРР
Наличие продукции на складе
13 филиалов по России и 8 собственных складов
Возможность оплаты в рассрочку
Возможность отгрузки в день оплаты